Una bombola di gpl che alimentava un'auto è esplosa durante un incendio avvenuto in via della Libertà a Foiano della Chiana, nell'Aretino. L'incendio, domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, è scaturito dal mezzo e si è esteso a un'auto parcheggiata vicino. La bombola è esplosa prima dell'arrivo dei pompieri ma per fortuna non ci sono feriti. Presenti sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri.

Tutte le notizie di Foiano della Chiana