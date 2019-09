Galleria dell'Accademia, tour tra gli antichi strumenti musicali

Tour con gli esperti della Galleria dell’Accademia alla scoperta di alcuni dei tesori artistici più belli della casa del David, tra antichi strumenti musicali medicei, dipinti di svariate epoche e i capolavori in gesso della gipsoteca. A partire da domani, nel museo prende il via una serie di visite guidate (in lingua italiana, gratuite, previo acquisto del regolare biglietto di ingresso), condotte dal coordinatore della Galleria dell’Accademia (oltre che curatore della pittura del ‘200 e del ‘300 agli Uffizi) Angelo Tartuferi e dalle storiche dell’arte Donatella Fratini e Graziella Cirri: si terranno di mattina, in due diversi momenti, alle 10,30 e alle 11,30. Ecco il calendario:

- 4 settembre, 19 settembre, 2 ottobre: con Donatella Fratini, ore 10.30 ‘Gli strumenti musicali medicei’; ore 11.30, Gli strumenti musicali lorenesi;

- 5 settembre, 18 settembre, 25 settembre: con Angelo Tartuferi, ore 10.30, ‘Le tipologie dei dipinti dal ‘200 al ‘400’; ore 11.30, ‘La pittura degli Orcagna e dei loro seguaci’;

- 11 settembre, 12 settembre, 26 settembre: con Graziella Cirri, ore 10.30 ‘Gipsoteca: i Gessi di Luigi Pampaloni’; ore 11.30, ‘Gipsoteca: le opere pittoriche’.

Fonte: Ufficio stampa

