Guasto alla centrale di Frati: lavoro notturno per i tecnici Gaia

Notte insonne per 8 tecnici del Gestore idrico GAIA S.p.A.: un guasto alla cabina elettrica del campo pozzi Frati nel Comune di Camaiore avvenuto alle 19,30 ha mandato in tilt i trasformatori dell'impianto, fermando tutte le pompe che alimentano i serbatoi di Monte Moneta per Viareggio, Monte Cavallo per Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta e Monte Donaia per Camaiore. La capienza dei serbatoi ha impedito che rimanessero senz'acqua le utenze della costa, mentre il serbatoio di Donaia si è vuotato intorno alle 22,00 interessando circa 7000 utenze residenti nel Comune di Camaiore. Mentre la centrale di pompaggio per Viareggio è stata rimessa in funzione alle 22,30, quelle per Monte Donaia e Monte Cavallo sono ripartite verso l'una di notte e a tal ora l'acqua è tornata di nuovo nella rete di distribuzione di Camaiore. Il disservizio notturno è stato superato attraverso la rimessa in funzione di uno dei due trasformatori, mentre il secondo è stato gravemente danneggiato. I tecnici di GAIA si sono prontamente attivati per la risoluzione del guasto all’impianto elettrico, lavorando più di 6 ore senza interruzione di notte, su quello che è uno dei principali sistemi acquedottistici gestiti da GAIA. L'intervento è proseguito anche nelle prime ore della mattina quando, dopo aver garantito il ripristino della regolare erogazione dell'acqua ai cittadini, i tecnici hanno provveduto a sostituire il trasformatore bruciato dal corto circuito con un altro funzionante.

Sebbene il Campo Pozzi Frati serva Viareggio, Camaiore, Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta, la mancanza di acqua ha interessato principalmente il capoluogo di Camaiore, mentre gli altri acquedotti, grazie al pronto intervento dei tecnici, non ne hanno risentito.

Per fronteggiare l'imprevisto, GAIA S.p.A. ha provveduto ad attivare la procedura interna di emergenza, inoltrando 3500 messaggi circa a tutti i numeri di telefono degli utenti, disponibili nel proprio database, risultati residenti nel comune di Camaiore.

IL CAMPO POZZI - Il Campo pozzi Frati si trova nel comune di Camaiore, in un’area di circa 7.000 mq. I pozzi sono in totale 32, e hanno una profondità variabile tra i 13 e 30 metri. Servono la zona di Camaiore centro e periferia, Lido di Camaiore, una parte dell'acquedotto di Viareggio e di Marina di Pietrasanta.

Fonte: Gaia Spa

Tutte le notizie di Camaiore