Lavori sulla Sp8 Militare per Barberino di Mugello

Sono stati avviati questa mattina dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana i lavori di messa in sicurezza di un tratto della Sp8 "Militare per Barberino di Mugello". L'intervento, nel comune di Calenzano, fra le località di Pontenuovo e La Querciola, dal km 12+700 al km 13+300, prevede la sostituzione delle attuali barriere di ritenuta con un nuovo guard rail conforme alla normativa vigente e comporta il senso unico alternato con restringemento di carreggiata.

Il termine dei lavori è stabilito in data 30 novembre ma potrebbero essere necessarie proroghe considerata l'entità del cantiere (600 mt circa) e la complessità dovuta sia alla specificità dei lavori che al volume di transito della strada.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calenzano