L’Estate Bambina di Circusbandando

Intesa Teatro Amatoriale con il Comune di Ponsacco organizza per Giovedi 5 Settembre alla Melorie, h. 21,30, presso il “Football Caffè” agli Impianti Sportivi uno spettacolo con CIRCUSBANDANDO

VALZARCANCANTWISTAGAIN Una danza leggera fa la vita più vera E' bello ballare e non smettere mai

"ValzerCancanTwistAgain", forte di essere stato presentato per più di 500 volte sull’intero territorio nazionale, è un intrattenimento molto spettacolare e coinvolgente interamente dedicato alla musica, alla danza e alla bellezza del ballare. Utilizzando una colonna sonora molto varia (dalle iniziali musiche mediovali ad Offenbach con il suo Can can a Strauss, da Paganini a Musorgski da brani etnici di origine africana a quelli popolari europei nonché allo scatenato twist degli anni ’60) ed una scenografia essenziale ma ricchissima di colori, spade, fiori, ombrelli ed originalissimi costumi si dà spazio, con un testo ridotto all’essenziale, per tutta la durata della rappresentazione proprio alla danza in tutte le sue forme: classica, tribale, collettiva, divertente ecc.

I bambini come sempre, con Circusbandando saranno i protagonisti della rappresentazione coinvolti da Paco Paquito e Celestina nelle tante danze in programma, nelle canzoni e nei vari altri momenti dello spettacolo.

Un appuntamento per tutta la famiglia.

