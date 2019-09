Musica, arte e cibo: a Castelfranco la nuova edizione del 'Let's Festival'

(foto gonews.it)

Concerti, esposizioni, live performance, area kids e cibo tutto da scoprire: è il Let's Festival, che arriverà a Castelfranco di Sotto per la sua seconda edizione. All'Orto di San Matteo, sabato 7 e domenica 8 settembre con ingresso gratuito dalle 17, si terrà l'evento che punta a diventare una tradizione nella fine dell'estate castelfranchese. Musica, arte e cibo, il tutto più 'locali' possibile: queste le linee guida del Let's e le tre macro aree protagoniste il prossimo weekend. La quarta sarà 'Kids', ovvero dedicata ai bambini. La festa, inoltre, sarà plastic free.

La manifestazione è organizzata dall'associazione Ass.ediati col contributo del Comune di Castelfranco di Sotto ed è stata presentata oggi, martedì 3 settembre, in municipio anche alla presenza del sindaco Gabriele Toti e dell'assessore alla cultura Chiara Bonciolini. Una festa giovane creata da giovani, come è stata descritta: sia i dieci cantanti che i dieci artisti sono perlopiù under 30, ma anche gli imprenditori coi dieci truck del cibo non si spingono troppo in là con l'età. Presente anche un mercatino con stand di artigianato toscano e di associazioni del territorio.

"L'anno scorso sostenemmo la follia di alcuni ragazzi. Fu una iniziativa nuova, che soppesammo e lanciammo perché era un proposta giovane e forte. Anche stavolta abbiamo voluto dire sì a una iniziativa corretta e interessante, ha avuto e può avere un richiamo giusto. Abbiamo bisogno di momenti di richiamo per le persone, in cui gli spazi pubblici siano utilizzate in modo positivo" ha commentato il primo cittadino.

Gli ha fatto eco Bonciolini: "Questa è una manifestazione veramente giovane. I ragazzi hanno deciso di fare qualcosa di diverso per quanto concerne la nostra città, hanno riempito un vuoto e dato un gran senso di aggregazione in una zona riqualificata". È intervenuto anche il consigliere comunale (e ex presidente di Ass.ediati) Davide Banchini: "Il Let's ha uno spirito innovativo che lo differenzia dagli altri eventi. I giovani così tornano a vivere il proprio paese. Spero che la seconda edizione confermi con più forza quanto avvenuto l'anno scorso".

Il presidente della associazione Francesco Altini ha concluso: "È un festival e quindi la volontà è quella di concentrarsi sulla musica, con attenzione verso quella di zona. Abbiamo chiamato musicisti giovani, alcuni anche alla prima data in Toscana, ma che si sono fatti valere già su grandi palchi. Tra le novità abbiamo una veste grafica più 'spaziale', qualche truck in più e un'area dedicata ai più piccoli. Vogliamo farlo diventare un appuntamento fisso".

Gianmarco Lotti

