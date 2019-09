Lezica e Selva superstar alla quinta edizione della 'Fiorino Crit'

Sabato pomeriggio, nella splendida cornice del ciclodromo “Alfredo Martini” a Ponte Buggianese, si è svolta la 5° edizione della “Fiorino Crit”, per la prima volta, dopo quattro edizioni al Parco delle Cascine a Firenze, nella nuova location scelta dagli organizzatori, in ottemperanza dei nuovi standard di sicurezza imposti dalla federazione, e, per dare al pubblico la possibilità di godere appieno di una delle poche strutture site in Toscana, completamente adibite al ciclismo.

La giornata è stata ricca di sport ed adrenalina con le categorie uomini e donne a contendersi, oltre ai punti validi per il campionato italiano F.C.I di ciclismo a scatto fisso, anche l’ambita maglia di Campione Toscano di categoria. Il tracciato, in ottime condizioni, ha ospitato una cinquantina di atleti, giunti da tutta Italia e non solo (data la presenza di un buon gruppo di stranieri), pronti a darsi battaglia sui due Km del tracciato, cercando il rapporto (fisso) che gli permettesse di sfruttare al meglio le caratteristiche del tracciato stesso. Come se non bastasse la difficoltà di questo tipo di gare, il meteo, ventoso e minaccioso d'acqua, ha fatto il resto, contribuendo a creare uno scenario mozzafiato per i nostri atleti, carichissimi e smaniosi di affrontarsi dopo la piccola pausa estiva.

Sui blocchi di partenza c'erano tutti i nomi che contano nel circuito, e si sono fatti sentire subito. Partiti alle 14 con le varie batterie di qualifica, si sono avvicendate le categorie uomini e donne, sino alle finali che hanno visto trionfare nella categoria Donne: Francesca Selva ( TRED Factory racing) su Giorgia Fraiegari e Letizia Galvani ( ambedue del team di casa Cykeln Divisione Corse); mentre per gli uomini hanno dominato, come spesso avviene ultimamente, gli uomini del team TRED, che ha messo due dei suoi sul primo e secondo gradino del podio con Facundo Lezica e Juan Ignacio Curuchet con Luca Cingi (IRD squadra corse) a chiudere il podio. Da segnalare, il ritorno alle corse dopo quasi un anno di Martino Poccianti, che col suo quarto posto in volata, ha vinto la maglia di campione Toscano.

La giornata quindi si è chiusa con una bella festa ai piedi del podio nel segno dello sport e dell'aggregazione.

Da ringraziare, su tutti, i ragazzi di Cykeln Divisione Corse per lo sforzo organizzativo e gli sponsor: Plast Pack Packaging, Pissei, Zo Working, TSA Beltrami, Nencini Sport e Criterium Italia.