Lorenzini come Sala: borracce a tutti gli studenti di Rignano

Il Comune di Rignano sull'Arno vuole essere protagonista della campagn 'Plastic Free' che prevede la riduzione dell'uso della plastica nelle azioni quotidiane. Uno dei primi progetti parte dal mondo della scuola dove gli studenti verranno omaggiati di una borraccia in alluminio che sostituirà le bottiglie confezionate.

In tal senso le prime classi della scuola primaria riceveranno una borraccia grazie all'adesione del Comune alla campagna di Publiacqua, mentre per le altre classi e gli altri istituti il Comune di Rignano sull'Arno ha deciso di estendere il progetto a tutti gli alunni delle altri classi delle scuole primarie, nonché a quelli della scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado, finanziando con un proprio fondo l’acquisto delle borracce aggiuntive con lo stemma comunale.

«Questa amministrazione – commenta l’assessore alla scuola Sonia Tinuti – ha deciso di coinvolgere, già dalla scorsa Fiera del Bestiame, in queste buone pratiche a favore dell'ambiente, tutti i cittadini e i ragazzi che vivono ogni giorno il nostro territorio.

È un segnale forte e chiaro per il quale abbiamo voluto far partecipare tutti gli istituti di ogni ordine e grado andando oltre il progetto iniziale con gli studenti delle classi prime della primaria.

Il nostro obiettivo è che iniziative come questa possano far crescere i giovani in una realtà sempre più ecosostenibile in cui poter dare l'addio, in un prossimo futuro, all'uso della plastica monouso.»

La distribuzione delle borracce inizierà entro la fine di settembre.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio stampa

