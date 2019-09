Mostro di Firenze, famiglie delle vittime si oppongono a richiesta di archiviazione

Richiesta l'archiviazione per l'ex soldato della Legione Straniera, l'89enne Giampiero Vigilanti e per il medico 88enne Francesco Caccamo, ultimi due indagati in ordine di tempo nell'inchiesta sulle ultime vittime attribuite al Mostro di Firenze. Ma il legale delle famiglie delle due vittime del duplice omicidio, ha fatto opposizione al gip. "La richiesta di archiviazione non considera la nostra versione", spiega l'avvocato Vieri Adriani.

Per il legale gli inquirenti "si sono limitati a verificare solo le dichiarazioni di Vigilanti, volutamente depistanti e provocatorie". Come parte "abbiamo suggerito temi di integrazione probatoria su alcuni punti". Su cosa ne sarà di queste indagini deciderà il gip Angela Fantechi.

