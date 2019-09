Nuova stagione per la Fisar Empoli, avvio con un aperitivo nel Giro

Archiviate le vacanze, settembre è il mese dei nuovi inizi, e la Delegazione di Empoli della FISAR, la Federazione Italiana Sommelier, Albergatori, Ristoratori, celebra l’avvio di una nuova stagione di corsi per aspiranti sommelier, degustazioni ed eventi legati al mondo del vino con una serata all’insegna dei vini del territorio e del buon cibo, dedicata a tutti gli appassionati del nettare di Bacco.

L’evento si terrà venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 20.00, in pieno Giro d’Empoli, nella storica location del Caffè Centrale di Via Ridolfi. Il costo di ingresso è di 18 €, sia per i soci che per i non soci, ed è necessario effettuare la prenotazione sul sito di FISAR Empoli: https://www.fisarempoli.it/evento/dettaglio/44-aperincontro-di-inizio-stagione



Oltre a degustare ottimi vini locali e assaggiare le prelibatezze preparate appositamente per l’evento dallo staff del Caffè Centrale, sarà possibile informarsi sui nuovi corsi di formazione per sommelier in partenza ad Empoli, Certaldo e Fucecchio tra la fine di settembre e i primi di ottobre.

La FISAR, per chi non ne avesse mai sentito parlare, da quasi 50 anni si occupa di diffondere e valorizzare la cultura enologica in Italia, promuovendo, in collaborazione con aziende vitivinicole, operatori del settore e stampa specializzata, iniziative e manifestazioni legate al mondo dell’enogastronomia e, naturalmente, organizzando corsi di avvicinamento al vino e per la formazione professionale di sommelier. FISAR, che dal 2014 è partner di Slow Food, opera su tutto il territorio nazionale attraverso una vasta rete di Delegazioni, tra cui quella di Empoli, nata nel 2015, con sede in Via II Giugno n.15 a Ponte a Elsa, che copre tutto il territorio dei comuni del Circondario dell’Empolese-Valdelsa.



