Persona si perde nel bosco a Pian di Rasoio: salvata

Intorno alle ore 14 di oggi, su segnalazione del 118, i vigili del fuoco sono intervenuti per la ricerca di una persona disorientata all'interno di un'area boschiva nel Comune di San Marcello Piteglio, denominata Pian di Rasoio.

La squadra, con l'ausilio di personale informatico TAS (Topografia Applicata al Soccorso) specializzato in cartografia presente in sala operativa 115, ha raggiunto la persona che si trovava in buone condizioni fisiche utilizzando le coordinate geografiche che sono state trasmesse tramite il telefono che il disperso aveva con se.

Sul posto ha partecipato alla ricerca anche personale della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino.

