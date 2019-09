Picchia e umilia la moglie di fronte ai figli, caso in Valtiberina

Un uomo di 45 anni ha picchiato la moglie di fronte ai figli minorenni. L'uomo, residente a Sansepolcro, è stato dunque allontanato da casa su ordinanza del tribunale di Arezzo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La moglie si era rivolta ai carabinieri parlando delle continue molestie da parte del marito. Dalle indagini è venuto fuori che l'uomo minacchiava, picchiava e umiliava la moglie davanti ai figli, tutto perché non accettava la possibilità di separarsi. L'uomo era arrivato a picchiarla e a ridurla in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderle la vita assolutamente impossibile. Il tribunale di Arezzo ha così deciso di allontanare l'uomo da casa.

