Picchia la madre per avere soldi, dopo oltre un anno lo denuncia

Per avere i soldi per i suoi acquisti un 45enne ha vessato e picchiato la madre per oltre un anno. Finché la donna non ha denunciato tutto ai carabinieri che lo hanno denunciato e allontanato dalla casa di Sansepolcro. Sono più di 10 gli episodi riportati dalla testimone diretta, ossia la vittima. L'uomo è originario di Firenze ma residente da anni a Sansepolcro. La relazione inviata alla procura di Arezzo ha riportato svariati episodi e questo ha convinto il giudice nel redigere l'ordinanza restrittiva.

