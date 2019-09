Ponsacco calcio, sorteggio 'pisano' con il Tuttocuoio in Coppa Italia

Sarà il Tuttocuoio l’avversario dell’Fc Ponsacco 1920 nei 32esimi della Coppa Italia di serie D. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti gli accoppiamenti nel pomeriggio di ieri. L’appuntamento è per mercoledì 25 settembre al Comunale di Viale della Rimembranza (orario da definire). Si gioca in gara secca e in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari saranno i calci di rigore a decretare la squadra qualificata al turno successivo. Chi passa il turno ai 16esimi affronterà la vincente della sfida Seravezza-Grosseto.

Fonte: Fc Ponsacco 1920 - Ufficio Stampa

