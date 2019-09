Vetro, arte e teatro protagonisti per Pontorme in Festa. Cencio d'Oro a Var Group

Da giovedì 5 a domenica 9 settembre si terrà l'Estate Pontormese nel borgo originario dell'artista rinascimentale Jacopo Carrucci a Empoli. Si parte con il Cencio d'Oro e il Premio Pontormo per poi proseguire nel weekend con Pontorme in Festa, dalla mattina alla sera con il Volo del Becco, storica tradizione popolare, sabato alle 18 e tanti spettacoli dentro e fuori le mura nell'arco di domenica. La presentazione è stata fatta quest'oggi nella sede di Borgo Pontormese alla presenza del presidente Paolo Laschetti, del sindaco Brenda Barnini e dell'assessore alla cultura Giulia Terreni.

L'associazione ci tiene a precisare: non è una festa medievale nonostante ci siano molti aspetti, dai costumi alle rievocazioni storiche. Anche la dodicesima edizione raccoglie passato e presente con i personaggi storici (Pontormo e la raffigurazione dei suoi quadri, quest'anno sarà Il ragazzo dal berretto rosso) e i premi per i personaggi dell'attualità che danno risalto a cultura, spettacolo e imprenditoria locale. La compagnia teatrale toscana Lombardi-Tiezzi sarà premiata con il Premio Pontormo per lo spettacolo teatrale Pontormo-Felicità turbate, ispirato da un testo di Mario Luzi, che è stato rappresentato anche a San Miniato al Monte. Invece il Cencio d'Oro, simbolo della produzione di stracci tipica del passato pontormese, viene dato alla Var Group, arcinota realtà produttiva a pochi passi dal borgo.

Un altro aspetto culturale è ben rappresentato dalla mostra della pittrice Lorella Consorti intitolata Il mutevole gioco del cielo, presso la Compagnia della Chiesa di San Michele. Il lato delle tradizioni invece si prende la scena venerdì 6 settembre con La Fornace del MuVe tra via Pontorme e piazza Marchetti. In serata verranno fatte lavorazioni artistiche del vetro verde, mentre i bambini saranno 'occupati' con lavoratori di decorazione, ovviamente del vetro.

Così commenta il sindaco Brenda Barnini: "Cerchiamo di costruire nella due giorni un'offerta coerente ma se la manifestazione va avanti da 12 anni vuol dire che c'e coesione e bisogna fare un plauso a Paolo e ai volontari. Abbiamo sempre creduto anche nel primo mandato nella riscoperta delle radici della nostra città, anche nella storia medievale. Siamo ancora dentro il festeggiamento dei 900 anni dell'incastellamento di Empoli, ci fa piacere che l'iniziativa dal basso incroci un disegno delle attività che facciamo a Empoli".

Queste le parole dell'assessore Terreni: "Vi conosco da anni e la fatica che i volontari mettono tutto l'anno, l'associazione è ricca di inventiva. Rinnovo i complimenti a tutti voi".

