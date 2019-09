Scuole 2019-20 nel Cuoio, cambiano tutti i dirigenti scolastici

Si avvicina il suono della campanella per le scuole della Zona del Cuoio. Il 2019-20 è alle porte e quindi è tempo di andare a vedere quali saranno i dirigenti scolastici. Sono moltissime le novità in programma, solo uno dei presidi del 2018-19 è rimasto invariato.

All'Istituto Comprensivo di Santa Croce sull'Arno arriva Alessandro Imperatrice, saluta dunque Grazia Mazzoni. Cambio in quel di Castelfranco di Sotto all'i.c. Da Vinci, dove Maria Elena Colombai è stata sostituita da Silvia Rita Viola. Ci sono modifiche pure al Galilei di Montopoli in Val d'Arno: lascia Pierangelo Crosio, arriva come dirigente Mariella Morelli. Spostiamoci a Santa Maria a Monte, all'i.c. Carducci arriva come preside Elena Gabrielli.

Per quanto riguarda San Miniato, c'è un cambio importante al Sacchetti, dove diventa dirigente Andrea Fubini. Gennaro Della Marca sarà invece preside al Liceo Marconi, con sede a La Scala. L'i.c. Buonarroti di Ponte a Egola avrà come dirigente Cataldo Domina, che dovrebbe prendere formalmente servizio nei prossimi giorni. L'IT Cattaneo sarà guidato da Alessandro Frosini, l'unico a rimanere al suo posto nei sei comuni del Comprensorio del Cuoio.

Chiudiamo con Fucecchio, anche qui ci sono due cambi importanti. Marinella Pascale diventa dirigente dell'istituto comprensivo Montanelli Petrarca; contestualmente Anna Rita Leone prende il posto di Barbara Zari alla scuola superiore Checchi.

