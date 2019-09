Riciclo bioplastiche, Fattori (Sì): "Servono soluzioni definitive, mancano investimenti"

“In questi giorni abbiamo letto le dichiarazioni, diametralmente opposte, di Alia e Assobioplastiche. Se davvero Alia ed altri soggetti gestori della nostra regione non fossero ad oggi in grado di compostare le bioplastiche, ci troveremmo di fronte ad un problema serio perché un materiale concepito per essere trattato come organico finirebbe invece per essere un rifiuto indifferenziabile, a causa dell’inefficienza dei gestori. Non mancano le tecnologie, mancano semmai adeguati investimenti da parte di chi gestisce il ciclo dei rifiuti”, attacca il capogruppo di Sì Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori.

“In un momento come questo, decisivo per l’adozione della strategia rifiuti zero - prosegue Fattori - non c’è messaggio più sbagliato e controproducente di quello secondo cui sarebbe inutile riciclare, tanto poi tutto finisce nuovamente nell’indifferenziato”.

“Si faccia un serio piano e si investa immediatamente in impianti in grado di selezionare il materiale bioplastico e poi di trattarlo come organico, come già accade in altre parti d’Italia, in modo da ottenere compost di qualità da utilizzare in agricoltura, anziché ulteriore rifiuto. La Toscana deve chiudere la stagione dell'incenerimento e delle discariche ed abbracciare la vera economia circolare, che non è quella della cosiddetta bioraffineria di Livorno o delle bioplastiche che poi finiscono invece negli inceneritori”, prosegue Fattori.

“Le bioplastiche in commercio, come ad esempio quelle utilizzate per produrre buste per la spesa, bicchieri, posate, piatti e imballaggi alimentari, sono un prodotto in espansione e sono certificate come interamente compostabili e dunque da conferire nell'umido domestico. La nostra battaglia, ci tengo a ribadirlo, è contro l’ ‘usa e getta’ e per la riduzione dell’inutile packaging ma è innegabile che le bioplastiche, per quanto non alternative alla pratica sbagliata dell'usa e getta, sono quantomeno una riduzione del danno”, conclude Fattori.

