Rifondazione Pontedera, Caso Cappellini: "La democrazia torni in fabbrica"

È inaccettabile che ancora oggi chi in fabbrica porta avanti a testa alta le lotte per i diritti dei lavoratori venga ricattato dall'azienda stravolgendo parole e fatti.

Se colpiscono uno colpiscono tutti, per questo come circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Pontedera esprimiamo solidarietà senza se e senza ma al delegato Cappellini e ci rendiamo disponibili per supportare qualsiasi forma di lotta verrà intrapresa.

Auspichiamo che in primis Fiom e Cgil prendano al più presto una posizione contro questo vile attacco padronale nei confronti di Cappellini, e che si esprimano quanto prima gli altri sindacati presenti in fabbrica, i lavoratori e la politica tutta.

Fonte: Partito della Rifondazione Comunista Pontedera

