Ruba vestiti e li nasconde in uno zaino: bloccato alla stazione di Firenze

È stato bloccato dalla polfer un algerino autore del furto di uno zaino, contenente capi di abbigliamento sottratti poco prima in un negozio della stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Lo straniero, già conosciuto agli operanti e dedito normalmente alla commissione di reati contro il patrimonio, è stato avvistato dai poliziotti mentre transitava all’interno della stazione senza alcun bagaglio al seguito. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti lo hanno seguito, raggiunto e bloccato in Via Alamanni. Una volta fermato ed accompagnato in ufficio, all’atto del controllo lo straniero è stato trovato in possesso di alcuni documenti appartenenti ad una cittadina italiana, che ne aveva denunciato il furto un paio di ore prima, di un pc e di alcuni capi di abbigliamento ancora muniti di placca antitaccheggio.

Mentre i poliziotti cercavano di risalire ai legittimi proprietari degli oggetti, un cittadino marocchino si è presentato presso gli uffici di polizia richiedendo la restituzione dei capi di abbigliamento, riferendo di averne subito il furto. Solo a seguito di ulteriori accertamenti, gli agenti hanno scoperto che gli abiti reclamati risultavano non venduti ed anzi a loro volta sottratti da un esercizio commerciale della stazione.

Entrambi gli stranieri, sia il cittadino marocchino che quello algerino, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Sono ancora in corso accertamenti per stabilire la proprietà del computer.

Sempre gli uomini della polizia giudiziaria del Compartimento Polfer per la Toscana hanno individuato, attraverso il sistema di videosorveglianza, gli autori del furto di una bicicletta parcheggiata nei pressi della stazione. I ladri, due stranieri già noti per episodi analoghi, sono stati rintracciati e denunciati dai poliziotti che hanno anche rinvenuto la bicicletta oggetto del furto, restituendola al legittimo proprietario.

