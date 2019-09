Scontri prima di Carrarese-Alessandria, arrestato tifoso locale

Salgono a due gli arresti eseguiti dopo gli incidenti avvenuti nel pre-partita di Carrarese-Alessandria, disputatasi a Carrara domenica 1 settembre alle 15. Oltre all’arresto di un tifoso dell’Alessandria avvenuto in flagranza nelle fasi di afflusso della tifoseria allo stadio, ieri, è stato messo in manette un giovane carrarino appartenente alla tifoseria locale, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. In quella circostanza sono rimasti feriti due agenti di polizia. L’arrestato inoltre è stato giudicato responsabile del lancio di una bottiglia di birra in vetro, nonché di aver scavalcato di una transenna di protezione antiribaltamento, specificatamente adibita a separatore nell’ambito della gestione dell’evento di ordine pubblico.

