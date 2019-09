Sparò ad amici scambiandoli per carabinieri, indagato per omicidio colposo

Pensava fossero due carabinieri venuti a notificargli il ritiro della patente e gli ha sparato, mancandoli. I fatti avvennero lo scorso 29 maggio a Sansepolcro, adesso all'uomo, un 44enne, è stato notificato l'avviso di chiusura indagini per i reati di tentato omicidio e sequestro di persona. Da quanto emerso l'uomo, dopo aver minacciato con un fucile i due e sparato verso di loro, li avrebbe poi costretti ad entrare in casa trattenendoli per un'ora contro la loro volontà. Su uno di loro avrebbe anche puntato l'arma sulla pancia, accusandolo di averlo fotografato mentre era al volante e di aver mandato la foto ai carabinieri.

