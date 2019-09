Spedaletto Pistoia, parte la riqualificazione dell'area verde

È partito nei giorni scorsi il progetto di riqualificazione di un'area verde a Spedaletto, nato da una collaborazione tra Comune di Pistoia e Pro loco locale. Si tratta di un intervento che vedrà rinascere un parco pubblico di 5mila metri quadrati, in parte boschivo e in parte erboso, situato poco prima dell'ingresso del paese, così da mettere a disposizione di residenti e turisti uno spazio attrezzato con panchine, tavolini per pic-nic e una piccola zona gioco per bambini.

L'intervento, che prevede un investimento per l'Amministrazione di oltre 40mila euro, rientra nel progetto di valorizzare delle aree a verde comunali per restituirle alla fruizione pubblica, grazie anche al supporto e all'attenzione di associazioni cittadine e volontari che hanno a cuore la cura del proprio territorio. L'idea è anche quella di rivalutare essenze autoctone e recuperare la coltivazione di piante di frutti antichi tipici della tradizione contadina.

In programma anche la manutenzione straordinaria, ossia il rifacimento del manto stradale, in un tratto di via di Spedaletto, per ulteriori 20mila euro.

«La sinergia tra Comune e Proloco – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore ai Lavori pubblici – permette di restituire alla comunità locale un rinnovato, ampio spazio di incontro e socializzazione che, una volta completati i lavori, sarà gestito dall'associazione. Si tratta dell'unica area a verde di Spedaletto veramente fruibile, per la quale stiamo mettendo in atto un'attenta riqualificazione naturalistica e ricettiva, ponendo particolare attenzione non soltanto all'arredo, ma soprattutto alla scelta delle essenze arboree, tra le quali rientrano piante di frutti antichi e autoctone, per dare vita a una sorta di aula didattica all'aperto. È un progetto, quindi, che valorizza un'importante zona periferica del nostro territorio, rendendola attrattivo sia per gli adulti che per i bambini. Così facendo restituiamo valore anche alle origini di questa località, il cui nome deriva proprio dall'antica tradizione di accogliere, di dare ospitalità. Approfittiamo di questi interventi sul verde, per intervenire inoltre sulla viabilità, riasfaltando un tratto di strada.»

Il progetto di riqualificazione del verde è eseguito dall'azienda agricola forestale Orlandini Antonio di Pistoia e prevede la sostituzione di alcune piante secche e in condizioni precarie, la piantumazione di essenze di latifoglie, tipiche della zona, e la riqualificazione dell’area a prato sottostante. Il nuovo boschetto si arricchirà, dunque, di circa 200 giovani piante di cui 100 castagni circa (strategici per la produzione e la raccolta di castagne), 60 faggi, 20 aceri campestri e 20 sorbi.

Nella zona a prato sottostante il bosco, con piante di quercia verrà creata un'area ombreggiata, dove saranno posizionati elementi di arredo, come panchine, tavoli con panche e cestini, ma soprattutto giochi per bambini, corredati da superfici anticaduta. Tronchi in legno di castagno formeranno un percorso pedonale per unire il prato nei pressi del paese di Spedaletto con via Bolognese.

A contornare il lato a sud del bosco, vicino alla strada di accesso al paese, verranno messe a dimora piante di frutti antichi (meli, peri e ciliegi), varietà tipiche della tradizione contadina passata e non più coltivati nella moderna frutticoltura. Si tratta di piante molto resistenti, con frutti caratteristici, di forme, colori, sapori e profumi unici. Sarà creata così una sorta di aula didattica all’aperto, con una collezione di pregio a beneficio dei frequentatori dell’area, dedicata soprattutto ai bambini di asili e scuole elementari che potrebbero seguire il ciclo vitale delle piante, dalla fioritura alla fruttificazione.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

