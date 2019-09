Stella (FI): "Publiacqua fa 44 milioni di € utili, assurdo caditoie ostruite"

"La società incaricata della manutenzione dei pozzetti e delle caditoie a Firenze è Publiacqua. Per questo riceve dagli enti locali 1 milione e 250 mila euro annuali, come da contratto d'appalto. Se a questi soldi si sommano i 44 milioni di euro di utile che la società ha realizzato nel solo 2018, ci chiediamo come sia possibile che ogniqualvolta a Firenze si scatena un temporale, si allaghino strade, sottopassi, cantine e garage. Certo, se si nomina presidente di Publiacqua una persona che ha ricoperto il ruolo di assessore e che quindi per la legge Madia non può avere deleghe per 18 mesi, i risultati non possono essere molto diversi...". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

Il contratto di appalto prevede "pulizia e lavaggio delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali ecc., nello stato in cui si trovano, attraverso l'utilizzo di adeguate attrezzature - si legge all'articolo 1 - nonché la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei sedimenti, comprensivo della pulizia del fognolo fino alla fognatura comunale". Stella invita la cittadinanza a segnalare caditoie e tombini ostruiti (se possibile corredati di foto) via email a: scrivi@marcostella.it oppure al numero whatsapp 3315279611. "Qualsiasi azione qualcuno volesse intraprendere per i danni subiti - aggiunge - deve essere verso il soggetto che ha in carico il servizio, dunque Publiacqua SpA, che invitiamo a rendere note nei dettagli le sue attività di pulizia di tombini e caditoie".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

