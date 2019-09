Svuota la Cantina, iniziativa in due piazze di Firenze

Avete bisogno di una sedia per la scrivania? Vi manca un portaombrelli per non inondare il pavimento nei giorni di pioggia? Vi occorre una stampante per il computer a buon mercato? Questi sono solo esempi, naturalmente, ma se vi serve un qualunque oggetto domestico domenica 7 ottobre venite a “Svuota la Cantina”.

L’iniziativa, organizzata dal Quartiere 4, riempirà domenica 6 ottobre dalle 9 alle 18 piazza dell’Isolotto e piazza Pier Vettori, con attività di scambio e/o cessione anche dietro piccolo compenso di oggetti usati provenienti dalle cantine e dai ripostigli delle case dei privati cittadini residente nel quartiere 4 purché non iscritti nel Registro Imprese a nessun titolo.

In piazza dell’Isolotto gli spazi destinati alla manifestazione saranno 110, distribuiti nell’area attualmente adibita a parcheggio fino a via delle Ortensie e nell’area di mercato lastricata davanti alla chiesa. In piazza Pier Vettori gli spazi destinati alla manifestazione invece sono 70.

Le domande di adesione dovranno pervenire entro venerdì 13 settembre (per le domande consegnate a mano, presso gli uffici del quartiere 4 la scadenza è entro le ore 13:00 di venerdì 13 settembre 2019).

“La piazza come simbolo di incontro, partecipazione, scambio tra persone – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – e con questo spirito torniamo a proporre nelle due piazze dell’Isolotto e Pier Vettori l’iniziativa ‘Svuota la Cantina’, una sana occupazione di un luogo pubblico con persone e cose vive e vissute, che ci consentirà di trascorrere una giornata in compagnia, di liberare le abitazioni da oggetti superflui per qualcuno, ma potenzialmente utili per altri, e di non sprecare materiali e utensili che possono trovare una nuova sede, un nuovo utilizzo, una nuova famiglia. Abbiamo aumentato da 70 a 110 le postazioni in piazza dell'Isolotto proprio per le tantissime richieste che, in misura crescente, abbiamo ricevuto nelle precedenti edizioni. Complessivamente saranno quindi 180 le postazioni da visitare, dove cercare qualcosa che ci serva: difficile non trovare l’occasione che attendiamo! Siamo certi che anche questa edizione avrà un bel successo di partecipazione all'insegna del riuso, dell'economia domestica e della socialità! Perciò, dopo le cantine, svuotiamo le due piazze!”.

