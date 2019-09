Temporale fa saltare corrente elettrica per 6 ore nelle campagne di Fucecchio

Il forte temporale che si è abbattuto ieri pomeriggio su Fucecchio ha causato un’interruzione elettrica di circa 6 ore nelle zone periferiche di Torre, Vedute e Massarella. Dalle 17 i tecnici Enel si sono adoperati per risolvere il guasto che almeno in prima battuta sembrava più semplice del previsto. La riattivazione della linea era stata prevista per le 20, ma i lavori sono continuati fino alle 23. In alcune case ai piani superiori non è stato possibile nemmeno attingere all’acqua del rubinetto, perché anche le pompe dell’acquedotto erano in blackout. Alcune delle famiglie rimaste coinvolte dal disservizio sono residenti in via delle Forre, via Montebono Torre, via di Rimedio, via di Balzello .

