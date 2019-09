Torna 'Non Solo Volley': due giorni di sport e divertimento organizzati dalla Pgs Pietro Larghi

Mancano pochi giorni ormai all'attesissimo appuntamento con "Non Solo Volley", la due giorni di giochi, sport e divertimento organizzata dalla PGS Pietro Larghi. L'appuntamento per questa edizione, la numero sei, è sabato 7 e domenica 8 settembre 2019.

In programma pallavolo, piscina, beach volley, divertimento, la partecipazione alla Notte Gialla, l'incontro con atleti di Serie A, pigiama party e molto altro ancora. Due giorni, insomma, in cui tutte le atlete, grandi e piccole, avranno la possibilità di conoscersi e condividere insieme la propria passione e un'occasione per ritrovare i propri allenatori e le proprie compagne, dopo le vacanze estive.

Sono più di cento le ragazze che si sono iscritte, un numero che è cresciuto in maniera costante negli ultimi anni. Per questa edizione ci sarà una grande novità: non saranno soltanto le ragazze della Pgs, infatti, a partecipare, ma anche molte atlete provenienti da altre società pallavolistiche della provincia di Siena e non solo: San Gimignano, da Tavarnelle, da Capolona Subbiano (Arezzo) e da La Bulletta (Castelnuovo Berardenga).

Ospiti speciali della domenica mattina saranno Enrica Merlo, libero di Serie A1 della Savino Del Bene e Marco Falaschi, Carmelo Gitto e Antonio Smiriglia, giocatori dell'Emma Villas Volley, con Michele Delvecchio, che fa parte dello staff tecnico. Un'occasione importante per conoscere giocatori di alto livello, dimostrazione ancora una volta della qualità dell'iniziativa.

«Abbiamo superato tutte le più rosee aspettative! - commenta il presidente della Pgs Sergio Poli -. L'evento richiede circa venti persone tra dirigenti, accompagnatori e allenatori. Senza contare tutti coloro che, in maniera volontaria, danno una mano in cucina e nelle altre attività. Dormire in palestra col sacco a pelo, condividere due giorni con le amiche non solo per giocare a pallavolo... ecco, credo che sia questo il punto forte della manifestazione, il fatto che è un'iniziativa un po' fuori dagli schemi».

Dal momento della presa in consegna, alle atlete, con il consenso dei genitori, sarà ritirato il cellulare. «Ci saranno ovviamente dei momenti in cui potranno utilizzare il telefono, ma l'obiettivo della due giorni - spiega il presidente - è l'aggregazione e la condivisione, senza isolarsi dietro ai social o a uno schermo».

Un settembre ricco di iniziative

Con "Non Solo Volley" riparte ufficialmente l'attività sportiva della Pgs Pietro Larghi, dopo la pausa estiva. Il mese di settembre si prospetta ricco di eventi.

La società allestirà un campo da minivolley alla Sagra del Fungo a Pievescola, nei fine settimana dal 5 all'8 e dal 12 al 15 settembre, per giocare e divertirsi con la pallavolo. Nel secondo weekend, in particolare, ci sarà anche un punto informazioni per dare la possibilità a chiunque lo desideri di sapere di più su iscrizioni, allenamenti, tornei e partite.

Domenica 22 settembre si terrà la prima edizione del Torneo Under 14 Giovani Promesse, che vede coinvolte sei squadre di elevato livello regionale. Al termine ci sarà la presentazione della prima squadra femminile di Serie D. Main sponsor Green Engineering.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa