Nessun segno di violenza sul corpo della 32enne trovata morta domenica mattina nel bagno di un supermercato a Pisa. A stabilirlo è l'autopsia che però non ha ancora chiarito le cause del decesso. Per questo servirà attendere gli esiti degli esami istologici e tossicologici. Da quanto si apprende, anche se non sono stati chiariti i tempi, il decesso risalirebbe a molto tempo prima del ritrovamento.

