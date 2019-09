Siete con un vostro amico inglese e non sapete come tradurgli 'Tarabaralla'? Vi trovate a Londra e volete spiegare perché una persona 'un batte pari'? Da oggi si può, grazie ai social network e a una pagina molto particolare. Si tratta di Tuscanian Says, in pratica i detti toscani tradotti e spiegati in inglese: un dizionario, ovviamente serio, del dialetto della nostra regione.

Certo, bisogna avere un po' di dimestichezza con l'inglese, ma la pagina non serve solo come traduttore speciale, anzi. Con cadenza quasi giornaliera viene pubblicato uno specchiettino - a mo' di Treccani - in cui si spiega il perché di un certo modo di dire. La frase/parola viene spiegata letteralmente ed è pure contestualizzata, quindi niente è lasciato al caso.

Così si può capire cosa significa 'Tre tre e mai quattro' oppure cosa sia il mitologico 'Cane delle berve'. Non mancano un po' di parole più spinte, ma ormai sappiamo che fanno parte del nostro vernacolo, tanto colorito quanto caratteristico.

La pagina è nata da poche settimane e in questi scampoli di estate 2019 è diventata già un punto di riferimento sia su Facebook sia, soprattutto, su Instagram, dove è più attiva e conta già circa 50mila follower. La sua forza sta non solo nella spiegazione dei detti, ma anche nelle foto che pubblica: vedute spettacolari di scorci, paesaggi, monumenti e città da tutta la Toscana.

Se anche voi siete appassionati del Granducato o volete addentrarvi in qualcosa di simile alla glottologia, allora, gnamo, Tuscanian Says è quel che ci vuole.

Gianmarco Lotti

