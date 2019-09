Un concerto per aiutare il piccolo Niccolò, vittima di un incidente stradale, nel suo percorso riabilitativo. Venerdì 20 settembre a Villa Bassi, presso le Vedute di Fucecchio, si terrà il concerto di beneficenza 'Note di Speranza. All togheter for Niccolò', con ingresso a offerta. Si esibiranno la pianista Fiamma Velo e la performance di balletti 'Arabesque'. Il ricavato sarà devoluto per alla famiglia di Niccolò per sostenere il percorso riabilitativo. Dalle ore 19 un cocktail di benvenuto, alle ore 21 inizierà il concerto. La prenotazione è obbligatoria.

Fonte: Ufficio Stampa

