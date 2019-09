Vigilantes al Lotti, Salvini (Lega): "Meglio tardi che mai"

“Da tempo, considerato anche quanto successo più o meno di recente-afferma Roberto Salvini, Consigliere regionale della Lega- avevamo caldeggiato l’ipotesi che l’ospedale Lotti di Pontedera si dotasse, finalmente, di guardie giurate per fare da deterrente a spiacevoli episodi capitati, come detto, nel predetto nosocomio. Ci auguriam che la presenza dei vigilantes sia prevista, al Pronto Soccorso, in maniera continuativa e che tale decisione sia a tempo indeterminato, con la possibilità, altresì, di presidiare l’area a 360°. Pur se l’operazione ha, ovviamente, un costo è fondamentale che i pazienti possano trascorrere, le purtroppo spesso lunghe ore d’attesa che precedono la visita medica, in un ambiente sicuro. È, infatti, inaccettabile che medici, paramedici, operatori socio-sanitari e cittadini rischino l’incolumità in un luogo dove si va per curarsi.”

Fonte: Ufficio Stampa

