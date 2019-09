Vincingegno, gli 'eredi' di Leonardo danno spazio alla creatività

Domenica 8 settembre il centro di Vinci si trasformerà in “Vincingegno”, il festival della creatività e dell’arte di ingegnarsi, tutto sotto il segno di Leonardo. L'evento, a ingresso gratuito, avrà luogo in piazza Guido Masi e all'interno della Palazzina Uzielli, dalle ore 10 del mattino e fino alle 20.

Alla sua prima edizione, Vincingegno radunerà laboratori ed esposizioni dedicate all’arte e all’ingegno, per rendere omaggio al cittadino vinciano per eccellenza, nella sua città natale, primo luogo e prima fonte d’ispirazione per le sue invenzioni.

Alla manifestazione parteciperà l'associazione Fablab Contea, che curerà diversi laboratori ed esposizioni, oltre a scultori tecnologici, artisti e artigiani che si ispirano al Genio. Ci saranno creazioni e dimostrazioni dal vivo, come le incisioni di cammei e lo stampo di piastrelle dedicate a Leonardo. Durante l’evento, sono previsti anche un corso gratuito di scanner 3d e stampa 3d per adulti, e poi laboratori gratuiti di elettronica, di coding e di robotica per bambini e ragazzi.

Un evento totalmente gratuito e aperto agli appassionati e ai curiosi di tutte le età, per trascorrere una giornata all’insegna della creatività. L'iniziativa è stata ideata e realizzata grazie alla collaborazione tra la Proloco Vinci, l’Ufficio Turistico di Vinci e la Consulta delle Associazioni, con il patrocinio del Comune di Vinci. Molti dei partecipanti alla manifestazione saranno a Vinci grazie a una call dedicata, lanciata qualche mese fa sui canali social network degli enti organizzatori.

Maggiori informazioni (e il programma) sul sito qui.Per essere aggiornati, questo il link dell’evento FB.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

