Si fingono poliziotti per truffa, il caso a Lucca

Nella mattina di oggi, mercoledì 4 settembre, tre persone vestite con dellepolo scure con la scritta Polizia Locale, spacciandosi per tecnici che svolgono controlli sui contatori dell'acqua, hanno provato ad introdursi in diverse abitazioni di Lucca per effettuare delle truffe. Dalla polizia arriva il seguente messaggio: "Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, non fare entrare nessuno nella propria abitazione e a segnalare al 113 o al 112 eventuali presenze sospette".

