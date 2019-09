Al via le Feste dello Sport nei quartieri di Firenze

Al via nei cinque quartieri fiorentini le Feste dello Sport, l'iniziativa che animerà i parchi e gli impianti sportivi della città proponendo, come ogni anno, prove di sport per bambini e ragazzi, esibizioni ed altre iniziative, con il concorso di molte associazioni sportive del territorio e il coordinamento dell'assessorato allo sport del Comune di Firenze e delle commissioni sport dei cinque quartieri.

“È una festa che è entrata nel cuore dei cittadini dei quartieri e che si conferma ancora una volta un bellissimo appuntamento all'insegna dell'associazionismo sportivo, dell’aggregazione e del coinvolgimento delle famiglie – commenta l’assessore allo sport Cosimo Guccione – oltre a essere un'opportunità per le società sportive di promuovere le proprie attività, è anche l’occasione per chi lo vorrà di fare sport all'aria aperta e per i ragazzi di provare tante discipline diverse. La formula è quella più bella perché unisce il divertimento e la socialità alla possibilità per tanti ragazzi e ragazze di trovare la disciplina più adatta a loro. Anche quest'anno Firenze si trasforma in città dello sport con 200 società coinvolte e migliaia di bambini e ragazzi presenti nel corso delle varie giornate organizzate nei territori. Per questo, ringrazio l’impegno e la passione degli organizzatori che anche quest’anno colorano di festa e di sport il rientro in città dopo le vacanze estive coinvolgendo circa diecimila piccoli atleti”.

Si parte in questo fine settimana col Quartiere 3 al Parco dell'Anconella. Da venerdì 6 a domenica 8 settembre sono tante le iniziative ogni pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30 grazie a “Gioca lo sport” al Parco dell'Abereta – Anconella. Si potranno provare nel corso dei tre giorni tantissime discipline e si potrà scoprire le novità per la bici a Gavinana, domenica 8 settembre alle 17, con “Gavinana in Bici”. Partendo dallo stand di Fiab Firenze Ciclabile pedalata per tutti nel quartiere con biomerenda ecologica; divertirti con “Lalentissima” con omaggi e premi a chi va più piano, per promuovere la moderazione dei mezzi a motore in città. Inoltre, sabato 7 settembre l’Ufficio Guide Outdoor proporrà un’escursione notturna sulle colline di Bagno a Ripoli. Ritrovo e partenza ore 18.00 presso la sede del Q3 via Tagliamento, 4 (programma completo su www.ufficioguide.it). Sempre sabato 7 settembre l’Ufficio Città Sicura sarà a disposizione per la “targatura” delle biciclette. Domenica 8 settembre ore 17.00 presso “Barchetto” “Facciamo sport per divertirci e stare bene. Medici sportivi, allenatori e atleti forniranno utili informazioni per praticare al meglio lo sport, sia amatoriale che professionale”.

Da lunedì 9 a sabato 14 settembre la “Festa dello Sport” si sposta al Quartiere 2 presso i giardini Niccolò Galli del Campo di Marte (viale Manfredo Fanti, dietro lo stadio). A coloro che si iscrivono gratuitamente presso la segreteria della manifestazione, verrà consegnata una “card”, ovvero un passe-partout, per accedere a “Prova lo Sport”, la sperimentazione pratica dei vari sport con il sostegno delle associazioni sportive. Per ogni disciplina sportiva che viene sperimentata, le associazioni apporranno un timbro (a esclusione della giornata di sabato pomeriggio). Sabato 14, alle 12, i ragazzi di età dai 6 ai 14 anni che venerdì 13 avranno riconsegnato la “card” completa di tutte le timbrature riceveranno un premio di partecipazione offerto dal Consiglio del Q2. Sempre sabato alle 16 arriva il “Mercatino dei ragazzi", evento di beneficenza le cui offerte saranno devolute ad una Associazione Onlus con sede nel Quartiere e dedicata alla difesa e al sostegno dei minori. Infine per chi utilizza la bicicletta martedì 10 e giovedì 12 settembre ai residenti del Comune di Firenze che si presenteranno con la propria bicicletta munita di luci di sicurezza, campanello e freni funzionanti, verrà regalata una targa indelebile “Easy Tag” con iscrizione al Registro Italiano Bici.

Stesso fine settimana anche per il Quartiere 4. Nel week end del 14 e 15 settembre l’impianto sportivo Betti in via del Filarete (zona Soffiano) si anima con le iniziative organizzate dalle società del territorio, intorno alla grande pista di atletica e dentro il palazzetto. Con la formula “prova lo sport” tutti gli interessati potranno provare le varie e numerose discipline presenti nell’area esterna mentre all’interno sono in programma esibizioni dei vari sport. Appuntamento sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e domenica tutto il giorno, dalle 10 alle 19.

Il Quartiere 1 conferma la “Festa dello sport” al Parco delle Cascine nel mese di Maggio che anche nell'ultima edizione ha coinvolto 60 associazioni sportive e circa 1400 ragazzi ma, in questo mese di settembre, organizza un supplemento della sua “Festa dello Sport” domenica 22 settembre in Oltrarno, presso il Giardino dei Nidiaci. Tanti i “prova sport” nel campo da calcetto, organizzati dalla Uisp ma anche laboratori per i bambini organizzati dal centro Giovani e dall'associazione del Giardino dei Nidiaci.

Chiude il programma il Quartiere 5 che organizza la sua festa “Sport in libertà” al Pala Mattioli di via Benedetto Dei, sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 16 alle 19.30, con decine di discipline tutte da provare. Come al Quartiere 2, con “Prova lo sport” gli interessati che si iscriveranno alla segreteria della manifestazione riceveranno una card. A chi riconsegnerà la carta con almeno 15 timbri riceverà un premio di partecipazione offerto dal Quartiere 5. Sabato sarà possibile anche la targatura delle bici (con le stesse modalità del Quartiere 2) mentre il giorno dopo si svolgeranno le premiazioni dell'edizione 2019 del Premio “Villa Pallini” alle 17.30. Domenica, inoltre, dalle 16 alle 18, è prevista l’apertura della piscina Iti di via Caboto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze