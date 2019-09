Aperitivo solidale a San Miniato per Dynamo Camp

Un aperitivo solidale, San Miniato abbraccia Dynamo Camp. L'amministrazione comunale e la Fondazione San Miniato Promozione, in collaborazione con Ali Blù arl, organizzano per domani sera - giovedì 5 settembre - alle ore 19 un aperitivo al Joy&Caffè in piazza Duomo a San Miniato.

Sarà presente Salvatore Liggeri il pellegrino di Ponte a Egola che sta compiendo un cammino di oltre 1.500 chilometri attraverso l’Italia, percorrendo la via Francigena, per raccogliere fondi e sostenere le attività promosse da questo progetto. Il ricavato sarà completamente devoluto a sostegno dei bambini di Dynamo Camp.

Tutte le notizie di San Miniato