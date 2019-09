Apple Pie campione di bellezza tra i Westie: orgoglio per la cinofilia certaldese

Premiato uno splendido esemplare di West Highland White Terrier (detti anche Westie), nato come cane da caccia ma formidabile anche come animale da compagnia, di proprietà del certaldese Massimiliano Cameli. All'Esposizione Nazionale CSAA Arci Caccia di Sarnano, il piccolo Apple Pie, così è stato nominato l'esemplare, ha ottenuto il primo posto con giudizio 'eccellente' nella competizione della sua razza, conquistando l'ultimo ICAB (Idoneità al campionato assoluto di bellezza) mancante e accaparrandosi anche il titolo di 'Campione assoluto di Bellezza' CSAA Arci Caccia. Apple Pie, allevato dalla pratese Monica Banci e condotto dalla fiorentina Tania Suisola, è riuscito a portare a casa anche il terzo posto nel Best in Show finale con oltre 100 cani iscritti. Un motivo di orgoglio per la cinofilia certaldese e dell'intero Empolese Valdelsa.

