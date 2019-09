Approvato il progetto per i lavori al campo sportivo Bocca di Stella di Seano

Migliorare l'illuminazione e di conseguenza la fruibilità della struttura in qualsiasi orario e ridurre i consumi energetici. Con questi scopi è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo sportivo comunale Bocca di Stella a Seano.

“Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale volto ad una politica di risparmio energetico di tutte le strutture comunali – ha precisato il sindaco Edoardo Prestanti -. Duplice l’obiettivo: da un lato perseguire la tutela ambientale riducendo le emissioni di anidride carbonica e di altre fonti di inquinamento, dall’altro conseguire dei risparmi che possono poi essere reinvestiti sulla cura del territorio e la tutela delle fasce più deboli”.

Il campo sportivo Bocca di Stella, a seguito di una serie di ampliamenti eseguiti nel corso degli anni, al momento è dotato di un campo di calcio principale, un campo sussidiario idoneo anche per giocare a rugby, un campo di calcio a 7 e uno per gli allenamenti. Campi e aree che non sono sufficientemente e adeguatamente illuminate. Obiettivo dell'intervento è quindi quello di eseguire l'efficientamento energetico di tutta la struttura, sia dei campi che degli altri ambienti, procedendo alla sostituzione di tutti gli attuali corpi illuminanti con nuovi a Led. Questo porterà ad un notevole abbassamento della potenza utilizzata dalla struttura ed una migliore distribuzione delle sorgenti luminose, così da rendere uniforme l'illuminazione dei campi.

“Un intervento consistente nell’ottica del miglioramento della sostenibilità ambientale di tutte le nostre strutture – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici e allo Sport Stefano Ceccarelli -. Andiamo in questo modo a migliorare e completare l’illuminazione dei quattro campi sportivi, così da rendere il Centro sportivo comunale Bocca di Stella sempre più all’avanguardia e d’eccellenza”.

Gli interventi, dal costo totale di 131mila euro (più iva), 90mila euro dei quali derivanti da fondi governativi, prenderanno il via entro la fine del mese di ottobre.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

