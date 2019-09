Beat Festival, si riparte: concerto dei Fast Animals and Slow Kids

Dopo il grande successo dei primi tre giorni, in cui sono stati registrate oltre 65.000 presenze al parco di Serravalle, Beat Festival torna per le due serate conclusive. Appuntamento domani, giovedì 5 settembre, e venerdì 6 settembre. Due giorni dedicati ancora una volta alla grande musica, al buon cibo, allo sport e al divertimento.

Il nuovo start, nell’area verde pubblica più grande della città, domani, dalle 17. Come sempre saranno in funzione tutte le aree della manifestazione.

Da quella dello Street Food allo spazio delle birre artigianali, passando per l’Area Sport, animata fino a tarda sera dallo staff di Radio Lady.

Senza dimenticare ovviamente gli spazi dedicati alla musica come la Jump Rock Arena, o l’Orme Radio Pink Stage ma anche l’Hip Hop Stage. E torna anche il Wonderful market che tanto successo ha riscosso nella prima parte della manifestazione

Ma l’evento clou di domani sarà il grande concerto ad ingresso gratuito sul Main Stage attivo già dalle 20.30, che vedrà come protagonisti i Fast Animals and Slow Kids. La band perugina, leader dell’Indie Rock italiano, torna al Beat dopo due anni da grande protagonista. Oltre ai Fast sul palco del Beat ci saranno anche i toscani Bonsai Bonsai e i Rovere.

Venerdì 6 settembre invece andrà in scena la grande festa finale di Beat, una grande serata per chiudere in bellezza la quinta edizione del festival. Sul palco del Main Stage infatti si esibiranno La Rappresentante di Lista e poi Ivreatronic che farà ballare il parco di Serravalle fino a tarda notte. Ad aprire la serata sarà la giovane artista Emma Nolde. Anche in questo caso l’ingresso sarà gratuito.

Anche venerdì ovviamente dalle 17 saranno in funzione tutte le aree e tutti i palchi del Festival per il gran finale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

