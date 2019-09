Bonafè: "Al nuovo governo chiediamo sblocco partite per sviluppo Toscana"

“Al nuovo governo chiediamo di riprendere la strada della crescita, dell’occupazione, della solidarietà. Sono certa che le necessità e le richieste della nostra regione saranno tenute in piena considerazione segnando una svolta rispetto al precedente governo che ha ostacolato senza dubbio lo sviluppo della Toscana, dalle infrastrutture alla geotermia, solo per fare alcuni esempi. Auspichiamo che si sblocchino al più presto queste e altre partite indispensabili per il nostro sviluppo”. Così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano dopo l’annuncio dei nomi del nuovo governo.