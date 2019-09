Brucia un ettaro di oliveta a Montecastello, bonifica in corso

Personale dei distaccamenti di Ponsacco e Pontedera sono intervenuti dalle ore 16:30 circa in località Montecastello a Pontedera per un incendio di sterpaglie. Sul posto anche due squadre di volontari inviate dalla sala operativa regionale. Una persona è ricorsa alle cure del personale del 118 per aver respirato del fumo. Sul posto è giunto anche personale della polizia locale.

L’intervento si è concluso e sono in corso le operazioni di bonifica dell’area da parte dei volontari. L’area interessata è di circa 1 ettaro di oliveta oltre a colture e vegetazione.

