Minaccia e picchia più volte una coetanea, giovane accusata di stalking e violenza

L'acquisto di un paio di scarpe con tanto di foto su Instagram è la miccia di un caso di cronaca che ha portato all'accusa di stalking, violenza privata e lesioni ai danni di una ragazza, da poco maggiorenne. In mezzo, otto mesi da incubo per una studentessa di un liceo di Firenze, una 17enne che aveva solo postato un'immagine sui social.

Aveva da poco comprato un paio di sneakers alla moda e dato l'annuncio su Instagram. Una sua coetanea, all'epoca minorenne e conosciuta solo di vista a scuola, non l'ha presa bene, come riporta Il Corriere Fiorentino. Avrebbe risposto al post con un insulto e le offese e le minacce sarebbero diventate la norma nei giorni seguenti.

Il fatto è diventato ancora più grave perché la bulla, bloccata sui social, si è vendicata quando ha incrociato la vittima per le vie del paese. Ha iniziato a spintonarla, a colpirla con schiaffi e a tirarle calci. La 17enne ha quindi decido di far partire la denuncia, dando il via alle indagini della procura per i minori.

Non è finita. Pochi giorni dopo, le due si sono ritrovate sul treno e la bulla ha rincarato la dose, con offese e minacce di morte sventate solo dall'intervento di una passeggera. Ne è venuta fuori una nuova denuncia, risultata vana per le intenzioni dall'assalitrice.

Una nuova aggressione è avvenuta su un bus: si è seduta accanto alla vittima e le ha sbattuto con violenza la testa contro il finestrino. A quel punto la ragazzina ha iniziato a aver paura di uscire di casa, a nulla sono valse le continue denunce. L'ultimo caso, risalente a luglio, ha visto protagonista anche la madre della vittima: mamma e figlia stavano camminando vicino alla stazione, quando la bulla e un'amica hanno accerchiato e picchiato la studentessa, senza che il genitore potesse fare nulla.

La fine dell'incubo è arrivata solo nelle ultime ore con la misura cautelare per l'assalitrice, nel frattempo diventata maggiorenne. Dopo quattro denunce e settimane di indagini, è scattato il divieto di avvicinamento alla studentessa, con l’accusa di stalking, violenza privata e lesioni.

