Buon compleanno nonni, Pisa ringrazia gli 'over 100' Rina e Osvaldo

La consigliera comunale Laura Barsotti ha portato nei giorni scorsi il saluto a due nonni pisani centenari, facendo visita nelle loro rispettive abitazioni. In realtà non ha potuto farlo nel giorno esatto dei loro compleanni in quanto i due vispi centenari erano a fare qualche giorno di vacanza fuori da Pisa.

La prima visita nell’abitazione della signora Rina Turra in San Giusto. Classe 1915, la signora Rina, oggi vedova, è circondata dall’affetto dei suoi familiari che pur non vivendo con lei vanno quotidianamente a trovarla. Nata e cresciuta a Padova, dopo 40 anni vissuti a Torino da circa 26 anni abita nella nostra città a cui è molto legata. Non era in città nel giorno del compleanno perché in vacanza con la famiglia.

La seconda visita è stata dedicata al signor Osvaldo Luperini che ha compiuto 100 anni lo scorso 11 agosto, anche lui rientrato dalla villeggiatura in Garfagnana. Il signor Osvaldo fu soldato nella Seconda guerra mondiale, nella campagna del nord Africa. Fatto prigioniero dagli inglesi in Egitto, fu poi trasferito in Sud Africa prima e Inghilterra poi prima di rientrare a fine guerra in Italia. Fu impiegato dell’Enpas, Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, soppresso nel 1994. Oggi vive nel quartiere Don Bosco, accudito dalla sua badante.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa