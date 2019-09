Un camion ha preso fuoco sulla Fi-Pi-Li tra gli svincoli di Pontedera Est e Montopoli in Val d'Arno, in direzione Firenze, intorno alle ore 23. Alcuni residenti nelle vicinanze parlano di un forte boato che i sarebbe sentito a chilometri di distanza, ma al momento non è chiaro se sia avvenuta un'esplosione, né cosa trasportasse il mezzo pesante.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Pontedera