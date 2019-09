Cantine aperte in vendemmia, ad Arezzo spazio ai piccoli

È dedicata ai più piccoli la nuova edizione di Cantine Aperte in Vendemmia che nei mesi di settembre e ottobre vedrà coinvolte le cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana. I “wine lover in erba” potranno infatti vivere la magica atmosfera della vendemmia nelle campagne toscane creando il loro “kit della vendemmia” raccogliendo la terra tra i filari, ripercorrendo la storia guardando i fossili che si possono trovare in alcune zone vinicole, confrontando le foglie dei diversi vitigni. Alla fine del percorso verranno date loro in premio le femminelle come ricordo della passeggiata in vigna. Tra i diversi giochi pensati dalle cantine socie MTV Toscana, dove si divertiranno sicuramente anche i più grandi, ci sono laboratori creativi per la realizzazione di etichette appositamente create con foglie, terra, cartone, tappi e tutto quello che i piccoli vorranno usare per rappresentare la vendemmia, ma anche caccia al tesoro tra le botti e l’immancabile merenda della vendemmia. Non mancheranno inoltre degustazioni di mosto, visite alla cantina ed assaggi dei migliori vini che i soci MTV Toscana offriranno per l’occasione. «Parliamo tanto di millennials, noi vogliamo puntare ancora più avanti nel tempo, pensando già ai futuri appassionati – spiega Violante Gardini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana – perché la cultura e la passione del vino nascono a contatto con le vigne e la cantina, prima ancora che nel bicchiere».

Cantine Aperte in Vendemmia ad Arezzo. Venerdì 6 settembre si parte con Camperchi, a Civitella, dove sono in programma la visita a cantina e vigneti, la raccolta e la catalogazione delle foglie per riconoscere i vitigni infine altre attività didattiche per tutta la famiglia. L’8 settembre sarà la volta di Buccia Nera, in località Campriano, che organizza la domenica della vendemmia per famiglie e amici con un programma che parte dal mattino con la vendemmia, poi dopo il pic nic la creazione del vino dei bambini. Durante tutto il mese di settembre invece Campo del Monte, a Terranuova Bracciolini, organizza visite e attività durante la vendemmia in campo e in cantina e non mancheranno degustazioni e assaggi. I programmi ideati dalle cantine socie MTV Toscana sono già disponibili su www.mtvtoscana.com (in allegato il dettaglio dei programmi).

Cantine Aperte. Nato in Toscana ventisette anni or sono, è oggi l’evento enoturistico più importante in Italia. Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune. Oltre al tradizionale appuntamento di fine maggio, il marchio si lega alla vendemmia, a San Martino, al Natale. Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.

AREZZO

CAMPERCHI

venerdì 6 settembre dalle 15:30 alle 18:30

Sguardo sulla cantina durante i processi di vendemmia e lavorazione, passeggiata per i vigneti. Raccolta e catalogazione delle foglie delle differenti tipologie di uve. Attività didattica per bambini alla scoperta delle varie tipologie di uva e disegno/pittura di gruppo. Evento su prenotazione, 10€/persona.

Via del Burrone, 38 - 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) +39 0575 440281 / +39 3927506907 / marketing@camperchi.com

BUCCIA NERA

Domenica 8 settembre dalle 10:00 alle 16:00

Una giornata in campagna da trascorrere con la famiglia e gli amici:

ore 10.00: registrazione

ore 11.00: partenza vendemmia e pigiatura dell'uva

ore 13.00: pick nic

ore 15.00: visita alla cantina e degustazione dell'edizione speciale "Palla di Pelo" il Vino dei Bambini 2018.

Il pacchetto comprende l'attività di vendemmia, il pranzo (con panini, acqua vino e dolce), e poi per chi vuole la visita dopo pranzo alla cantina con l'enologo e la degustazione del vino, frutto della vendemmia dei bambini (vendemmia 2018), che sarà acquistabile in formato magnum. Le famiglie potranno vendemmiare insieme ai propri figli. La pigiatura con i piedi è riservata ai bambini. Costo: 25€ adulti, 20€ bambini.

Località Campriano 9 – Arezzo +39 3474065645 / +39 05751696461 / agriturismo@buccianera.it

CAMPO DEL MONTE Settembre: venerdì 13, venerdì 20, venerdì 27 dalle 16:00 alle 19:00 // Sabato 14, sabato 21, sabato 28 dalle 10:30 alle 12:30

Ottobre: venerdì 4 dalle 16:00 alle 19:00 // sabato 5 dalle 10:30 alle 12:30.

L’evento è solo su prenotazione per ragioni organizzative e in relazione allo svolgimento della vendemmia. Durante la visita ai vigneti, gli ospiti visioneranno le operazioni di selezione e raccolta dell’uva, del loro conferimento e lavorazione in cantina. L’evento avrà basi didattiche e degustative, si illustreranno le tipologie di piante di vite e dei grappoli; si mostreranno le lavorazioni di cantina; saranno degustati i vari tipi di uva e di mosto ed i vini delle vendemmie precedenti. Durata dell’evento 1 ora. €10 a persona, €3 per minori dai 6 ai 18 anni.

Via Comugni 51/a, Terranuova Bracciolini - 52028 Arezzo

+39 3381895562 / +39 3286936935

