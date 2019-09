Cambiano i vertici della compagnia dei carabinieri di Empoli. Con un post il sindaco Brenda Barnini ha informato che Giorgio Guerrini, 36 anni, originario di Grosseto e recentemente promosso maggiore, sarà trasferito al nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Caserta. Guerrini, all'epoca capitano, arrivò a Empoli nel 2015, succedendo a Giuseppe Pontillo. "In questi anni - spiega Barnini - il maggiore Guerrini è stato un punto di riferimento per tutta l’Arma, per la lotta alla criminalità a Empoli, dimostrando spirito di collaborazione con i colleghi delle altre forze dell’ordine e grande attenzione alle indagini svolte, anche in prima persona. Non a caso arriva questa promozione. Da parte mia, di tutta la giunta e di tutti i cittadini di Empoli un grazie sentito per il servizio reso alla nostra comunità e per la grandissima disponibilità a collaborare grazie alla quale in questi anni abbiamo affrontato insieme tanti problemi". Ancora non è stato reso noto il nome del comandante che prenderà il posto di Guerrini. Nel frattempo, il direttore di gonews.it Elia Billero e la redazione intera salutano e ringraziano il maggiore per la collaborazione tenuta nel corso di questi anni e gli augurano buona fortuna per questa nuova sfida in Campania.

