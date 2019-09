Carabinieri nel Senese, cambi importanti a Montepulciano e Montalcino

Ha salutato il Comando Provinciale di Siena e la Provincia il Capitano Alfonso Venturi che svolge oggi il suo ultimo giorno di servizio a Montepulciano. Nato a Rieti nel 1971, coniugato con due figli, laureato in ingegneria al Politecnico di Torino e in Scienze Criminologiche all’Università di Bologna, da carabiniere ha operato presso la Compagnia CC di Copparo (FE), dove è rimasto per pochi mesi in quanto vincitore di concorso per il ruolo Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Al termine del corso biennale, è stato destinato in Piemonte, presso la Compagnia CC di Venaria Reale dove è rimasto fino al 2010 quando è transitato nel ruolo Ufficiali. Da ufficiale ha prestato servizio per 3 anni in qualità di Comandante di Plotone presso l’attuale 1° Reggimento Piemonte, dove è stato impiegato in ordine pubblico nei principali eventi e manifestazioni, non solo della provincia di Torino ma anche nazionali (TAV, morte di Papa Giovanni Paolo II, partite di calcio nazionali e internazionali disputate a Torino, Genova, Milano, Bergamo e Roma). Nel settembre del 2014 ha assunto il Comando della Compagnia di Sestri Levante (GE). Nell’agosto del 2015 ha preso il Comando del NORM di Montepulciano che ha mantenuto fino ad oggi, essendo stato ora trasferito in qualità di Comandante alla Compagnia CC di Atessa (CH). Al Capitano Venturi va il saluto e il ringraziamento del Comandante Provinciale Stefano di Pace e dei colleghi.

A Montalcino arriva Sebis

Si è insediato ieri il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Montalcino. Il Capitano Alessandro Sebis è originario della città di Napoli, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, proviene dalla Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, dove ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile e, successivamente, comandato la Compagnia Carabinieri di Rieti durante i noti eventi sismici che hanno interessato la Provincia reatina. In precedenza, l’Ufficiale ha svolto servizio presso il 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna, ricoprendo diversi incarichi e partecipando a numerose operazioni di Ordine Pubblico sull’intero territorio nazionale, dal G8 L’Aquila 2009 alle manifestazioni NO-TAV in Val di Susa. È stato ricevuto ieri dal Comandante Provinciale di Siena, Colonnello Stefano di Pace e dagli ufficiali della sede cittadina che gli hanno augurato: “buon lavoro”.

