'In Cartoons' di Lucia Baldini, la mostra omaggio a Cartoons di Luigi Baroli per Baleri Italia

Lucia Baldini, fotografa toscana che da anni lavora nel mondo delle arti e dello spettacolo, “incontra” per la prima volta il celebre paravento Cartoons a Firenze all’interno di Adele Interiors Design, negozio dell’architetto Gabriella Vetrugno.

Nasce così un progetto che ha condotto Cartoons in un viaggio alla scoperta di Firenze e di tutti coloro che la vivono quotidianamente. I protagonisti sono professionisti di ambiti differenti, che attraverso le loro attività incarnano modelli positivi e impersonano la vera identità del territorio (come Andrea Ferrara, Direttore di Ricerca della Normale di Pisa, o lo scrittore Vanni Santoni; e ancora Fuad Aziz, artista riconosciuto a livello internazionale o le Dragon Boat, donne impegnate nella ricerca contro il cancro; Sergio Staino, in dialogo con il suo Bobo, una stele in omaggio al poeta Mario Luzi e molti altri interessanti personaggi).

Ogni scatto racconta l’incontro tra Cartoons e un personaggio diverso, ritratto nell’ambiente più emblematico per lo stesso. Cartoons si trasforma dunque in un interlocutore privilegiato con il quale interagire per raccontarsi attraverso un oggetto di design così versatile e trasversale.

La mostra vuole essere un omaggio al padre di Cartoons, Luigi Baroli, anch’esso immortalato in uno scatto, che va così ad aggiungersi alla collezione di volti toscani e alle loro storie.

Lavorare trasversalmente su mondi paralleli per creare, grazie a un fil rouge comune, un racconto inedito, è il modus operandi di Lucia Baldini - riscontrabile anche in altri suoi lavori (come Tangonalìa o il percorso di 12 anni insieme a Carla Fracci).

“Cartoons l’ho scoperto nel bel negozio di Firenze dell’architetto Gabriella Vetrugno, Adele Interiors Design. Per questo ho pensato fosse bello far partire il viaggio con Cartoons proprio da questa città” - afferma Lucia Baldini. “Il progetto In Cartoons è stato esso stesso un viaggio, in cui il paravento è stato un compagno complice e ludico”.

La mostra “In Cartoons” con i ventotto gli scatti di Lucia Baldini sarà ospitata a Firenze all’interno del PAC - Progetti Arte Contemporanea che inserito nel contesto delle Murate e che fa parte del progetto “Reading in the Square”, uno degli eventi dell’Estate Fiorentina 2019.

Inaugurazione martedì 10 settembre alle ore 17.30 con l’intervento dell’architetto Mario Pittalis, fra i responsabili del progetto di recupero dell'ex-carcere toscano. www.estatefiorentina.it www.luciabaldini.it www.baleri-italia.it

