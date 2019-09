Castelfiorentino a Cena 'sotto le stelle' in ricordo di Sara Scimmi

Sono passati quasi due anni da quel tragico 9 settembre 2017, quando Sara Scimmi fu trovata morta sulla 429 dopo una serata passata in discoteca. Una morte che ancora chiede giustizia.

Nel ricordo di Sara sabato 14 settembre a Castelfiorentino (Piazza Giovanni XXIII, ore 19.30) si svolgerà un aperitivo e una cena di beneficenza “sotto le stelle”, il cui ricavato sarà devoluto in parte alla Misericordia di Castelfiorentino, di cui Sara Scimmi era stata volontaria.

Alla serata, che è promossa da alcuni titolari di attività con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la famiglia di Sara, la Misericordia e la Banca Cambiano 1884 SpA, sono invitati tutti i cittadini (info e prenotazioni: Marco 338.5048374 c/o “macelleria da Marco”, Pierluigi 338.5805275 c/o “Bar Europa”).

Tutte le notizie di Castelfiorentino