Cena sociale dell'associazione 'Pozzo di Giacobbe': raccolti 5mila euro

Lunedì 2 settembre si è svolta la consueta Cena Sociale dell’Associazione “ Pozzo di Giacobbe”, appuntamento che ogni anno chiude la settimana di Festa al Parco Verde . Le presenze registrate quest’anno sono state moltissime : oltre 500 persone hanno partecipato alla cena al Parco Verde e hanno animato la festa più bella della nostra Associazione.

Durante la serata , insieme alla nostra Presidente Daniela Gai , sono intervenuti il Vice Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti , Paola Bellandi in rappresentanza di Fondazione Caript, e Marcello Suppressa , Direttore della Caritas Diocesana di Pistoia .

Attraverso la formula dell’offerta libera sono stati raccolti € 5.921 una cifra importante che servirà a sostenere le attività dell’Associazione rivolte alle persone in difficoltà. La serata si è svolta in un clima festoso, tra musica dal vivo e intrattenimento per bambini; una bella festa di solidari età e amicizia, l’abbraccio più grande della nostra comunità che ogni anno ci scalda il cuore e ci permette di riprendere le attività a settembre con maggiori energie e rinnovato spirito.

Le parole della Presidente Daniela Gai : “ E’ stato un incontro corale all’insegna della solidarietà e dell’impegno per la giustizia sociale. Un impegno che portiamo avanti ogni giorno, assieme a tanti compagni di strada. Un segno tangibile che dimostra che sta re insieme nella bellezza e nella condivisione rende tutti più forti. Dove c’è senso di comunità, amore per l’altro, piacere di stare insieme per sostenere chi fa più fatica, l’odio non trova spazio. Questo è il messaggio che tutti insieme abbiamo mandato. Un grazie di cuore agli oltre 60 volontari – giovani, giovanissimi e meno giovani - che si sono impegnati senza so sta per rendere possibile questa meravigliosa serata . Ma il nostro grazie più grande va a tutte le persone intervenute alla cena: una presenza così significativa è l’espressione più bella di una comunità aperta, sensibile e solidale . Grazie! ”

