Raccolta fondi per Mediterranea, circolo Arci subissato di offese e minacce su Facebook

Doveva essere un post innocuo, invece è stato un fuoco di fila di offese, minacce e commenti irripetibili. A esser preso di mira è il Circolo Arci Torre Giulia, situato a San Romano nel comune di Montopoli in Val d'Arno e da sempre - ovviamente - schierato a livello politico.

Domani, giovedì 5 settembre, il circolo organizza una cena di raccolta fondi per Mediterranea, una rete di associazioni e comunità italiane, fra cui l'ARCI e Banca Etica, che ha allestito due navi per svolgere un'attività di monitoraggio e soccorso nel Mediterraneo centrale. Durante la cena si terrà anche un incontro col coordinatore Filippo Miraglia, in seguito si esibirà il duo Full Bega.

Fin qui niente di strano, se non fosse che da qualche ora il post su Facebook dell'evento è stato tempestato di commenti molto aspri, per usare un eufemismo. In molte persone, politicamente lontane dalle idee di Torre Giulia, hanno dato contro all'iniziativa con quella che sul web viene chiamata shitstorm. Alcuni profili sono identificabili, altri invece appaiono come troll o comunque sono gestiti da persone che non usano il loro vero nome.

Giusto per citare i meno censurabili - anche qui un eufemismo - alcuni commenti al post della raccolta fondi sono stati questi: "Ma che avete al posto del cervello?", "Circolo dovete morire" oppure "Spero in una intossicazione collettiva". In un caso c'è chi ha commentato con un'immagine che offende pure i diversamente abili.

Insomma, c'è chi ha deciso di scatenarsi e ha scritto cose tremende. Il profilo ufficiale del circolo, così come alcuni volontari, ha commentato mantenendo anche un profilo piuttosto 'leggero', nonostante la pesantezza di alcune offese o minacce. Probabilmente sarà la polizia postale a occuparsi della questione, di sicuro lo farà Facebook dato il grande numero di commenti segnalati.

Gianmarco Lotti

