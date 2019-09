Evasione da 250mila euro per un produttore e commerciante di vino della Valdelsa senese. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Siena, che ha appurato l'errata rilevazione ai fini contabili di contributi comunitari percepiti dall'uomo per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. I militari hanno anche riscontrato l'omessa fatturazione in vendita di partite di vino sia sfuso che imbottigliato.

